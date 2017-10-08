Москва и Бишкек ведут переговоры о размещении в Кыргызстане второй российской военной базы. Об этом на прошлой неделе в ходе своего визита в столицу РФ сообщил премьер-министр КР Сапар Исаков.

«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Но пока у нас нет окончательного решения... Еще ведутся переговоры по этому поводу», - сказал он.

По мнению киргизской стороны, новую военную базу нужно разместить на юге республики. Как пояснил Исаков, это необходимо «для обеспечения безопасности не только Киргизии, но региона в целом».

Собственно, история вопроса о второй российской базе насчитывает уже несколько лет, поскольку впервые о необходимости ее создания в Ошской или Баткенской области, то есть в Ферганской долине, заговорили еще в 2012 году, причем в 2015-м против ее создания категорически высказался Узбекистан.

Да и позицию киргизских властей по данному вопросу особо последовательной назвать достаточно затруднительно. Так, 1 декабря 2016 года президент Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции высказал мнение, что Киргизия должна «опираться на свои вооруженные силы, а не на армии других государств», правда, подчеркнув при этом, что Киргизия и Россия «всегда будут оставаться стратегическими партнерами».

Чуть позже пресс-секретарь президента республики пояснил, что достигнуты договоренности с Россией о сокращении сроков пребывания в стране объединенной российской военной базы – аэродром коллективных сил быстрого реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майли-Сай - с 49 до 15 лет, то есть до 2031 года.

После этого заявления Атамбаева Москва предпочла «сделать хорошую мину при плохой игре – в феврале 2017 года во время визита в Киргизию, президент Владимир Путин заявил, что России база в этой стране не нужна, она нужна Бишкеку для обеспечения безопасности. «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем», – говорил тогда Путин.

Но в июле нынешнего года позиция Бишкека в очередной раз развернулась на 180 градусов, и вот уже Атамбаев на встрече с Путиным заявляет, что его страна совершенно не против размещения второй российской военной базы, но только при условии, что она будет находиться на границе с Таджикистаном. И, главное, что расходы по ее содержанию полностью возьмет на себя российская сторона, участие же Киргизии выразится в том, что она бесплатно предоставит землю под территорию этой базы.

В самой Киргизии в отношении расширения военного присутствия России в республике отнеслись достаточно неоднозначно. Большинство политиков и экспертов появление новой российской военной базы поддержали, вполне справедливо полагая, что во взрывоопасной Ферганской долине, которая представляет из себя кипящий котел противоречий, появление российских войск послужит стабилизации обстановки и гарантирует стабильность.

Но имеется и другое мнение, которое наиболее четко сформулировал экс-председатель пограничной службы республики Курманакун Матенов: «Надо проанализировать, насколько опасна для нас ситуация в Афганистане, в случае ее обострения. У нас нет общей границы с Афганистаном. В Таджикистане, который стоит между нами, есть крупная российская военная база. Перед тем, как говорить о дополнительной базе, надо тщательно проанализировать вопросы внешней и внутренней безопасности. Но самое главное, надо думать о независимости государства. Чья бы ни была иностранная военная база, она дает повод говорить о суверенитете. Привести чужие армии и распустить свою? В первую очередь, мы должны укреплять свою армию».

Но тот же Атамбаев успокоил оппонентов, заявив, что получить дополнительные гарантии безопасности в виде российской военной базы в Ферганской долине было бы хорошо, но «Москва вряд ли пойдет на этот, так как данный проект требует больших затрат».

Собственно, эта причина – большие затраты – и является определяющим фактором того, что вторая российская база в Киргизии не появилась. И в ближайшее время не появится. А первая, уже существующая, хоть и выглядит внешне впечатляюще, но на серьезные угрозы отреагировать будет не в состоянии – попросту не хватит ударных возможностей.

Разумеется, российским военным хотелось бы расширить свое присутствие в Центральной Азии, да и интересам России это полностью отвечает. Причем, это расширение достаточно благосклонно было бы воспринято местными политическими элитами, да и общественностью в целом. Проблема в том, что увлекшись авантюрами в Сирии и на Украине, заигравшись в «наш ответ НАТО», Минобороны России очень быстро исчерпала свои ресурсы на оборонные проекты, в частности, на программу перевооружения армии.

Сегодня становится все более очевидным, что из-за финансовых трудностей и западных санкций массовых поставок в российскую армию уже разработанных и испытанных новых образцов боевой техники в ближайшие годы не будет. В первую очередь это наверняка коснется долгожданных танков Т-14 «Армата» и 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена «Коалиция-СВ». В Генштабе, и в Минобороны РФ осознали, что с чрезвычайно амбициозными планами государства по поставкам в Вооруженные силы передовых вооружений случился полный облом.

Так, в сентябре 2015 года генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Синенко заявил ТАСС, что его предприятием до 2020 года в войска будет поставлено 2300 танков «Армата». Спустя год ТАСС сообщило, что первая партия Т-14 будет состоять всего из 70 серийных танков, по сути – на один полк. И «крайние» из них поступят в 1-ю танковую армию не в 2018, а в 2019 году. Бюджетные предложения Минобороны РФ на 2018 год будут урезаны на 1,9 триллиона рублей, а на 2019-й — и вовсе на 2,2 триллиона. Тут уж не до новых военных баз за рубежом, тут хватило бы денег на расконсервацию и модернизацию еще советских запасов, тех же танков Т-80БВ, которых в России, по данным специализированного издания Military Balance, на складах Минобороны около трех тысяч штук. И Минобороны планирует вернуть их в строй.

«Базовые страсти» между Москвой и Бишкеком как-то неожиданно обернулись для Кремля достаточно неприятным сюрпризом. Внезапно выяснилось, что за 17 последних лет - при подчеркнутом внимании Верховного главнокомандующего к проблемам армии – Россия оказалась не в состоянии полноценно прикрыть свои южные рубежи. И что поддержка Донецка и Луганска, а также содержание «ихтамнетов» в Сирии явились столь серьезными испытаниями, что исчерпали ресурсы Минобороны, не говоря уже о российском бюджете.

Однако, это приговор. И «эффективности» российской внешней политики. И «возрождению» российского ВПК. И претензиям России на место одного из наиболее влиятельных мировых игроков.