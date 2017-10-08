Канал «Кухня Продакшн» на YouTube выпустил музыкальный ролик в честь дня рождения президента России Владимира Путина. В основе видео — переделанная песня Егора Крида и Molly (Ольга Серябкина) «Если ты меня не любишь».

Герои клипа поют и танцуют в масках — на кадрах появляются персонажи, изображающие Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, нынешнего и бывшего лидеров США - Дональда Трампа и Барака Обаму, президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит и др. Ролик уже собрал более миллиона просмотров и расположился на первом месте в трендах YouTube, сообщает «Лента».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Напомним, что главу России сегодня поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.