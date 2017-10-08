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Машаллах Ахмедов вышел на свободу

 

Приговоренный к двум годам лишения свободы за мошенничество, известный в прошлом футболист Машаллах Ахмедов накануне вышел на свободу. Об этом журналистам сообщил его сын - Тарлан Ахмедов.

Согласно информации, М.Ахмедов отбыл три четверти назначенного ему наказания и вышел на свободу на два месяца раньше установленного срока.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Ахмедов был приговорен к 8 годам лишения свободы. В июле 2017 года Бакинский апелляционный суд сократил ему срок заключения с 8 до 2 лет.

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