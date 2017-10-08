они против них

«Перерисовывая границы: еще пять сепаратистских движений, за которыми стоит понаблюдать». Под таким заголовком влиятельное издание Bloomberg опубликовало материал, касающийся недавнего референдума о независимости в Каталонии.

«Заявка каталонских сепаратистов на победу в ходе незаконного референдума повлияла на весь мир и возродила (сепаратистские) устремления даже в Бразилии. Кампании за независимость часто подпитываются этническими и лингвистическими различиями, или экономическим недовольством.

По словам Райана Гриффитса, автора книги «Эпоха раскола: международные и внутренние факторы появления государств», существует более 50 активных сепаратистских движений во всем мире.

Bloomberg выделило пять из них.

Шотландия

По мнению издания, в Шотландии - самое мощное движение за независимость в Европе. Здесь в 2014 году даже был проведен референдум. Однако сторонники отделения от Великобритании проиграли, немного недобрав голосов избирателей.

При этом Шотландия имеет свой собственный парламент, контролирующий политику в области образования, транспорта и здравоохранения, некоторые налоговые полномочия и отдельную правовую систему.

Приднестровье

Приднестровье является самопровозглашенным государством, не имеющим выхода к морю. ООН считает Приднестровье частью Молдовы. Эта территория отделилась от Молдовы в 1992 году после распада Советского Союза и кратковременного конфликта, в результате которого погибло около 700 человек.

В Приднестровье есть своя военная, полиция, валюта и правительство. Большинство из почти полумиллиона человек имеют гражданство Молдовы, но многие из них также имеют российские и украинские паспорта. После присоединения Крыма к России Приднестровье захотело войти в состав Российской Федерации, но Москва пока что не одобрила это стремление.

Нагорный Карабах

Армяне захватили Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана (как буферную зону) в ходе боевых действий в 1991-1994 годах. В результате войны погибли 25000 человек, еще миллион человек стали беженцами.

С тех пор международные посредники не смогли заключить мирный договор. Сохраняется напряженность, учитывая, что сотни людей погибли в апреле прошлого года в ходе четырехдневных боевых действий.

Армения, которая оказывает финансовую и военную поддержку («НКР»), говорит, что Нагорный Карабах имеет право на самоопределение. При этом сам Ереван не признал регион независимым государством. Азербайджан настаивает на том, что его территориальная целостность должна быть восстановлена. При этом Баку готов предложить региону широкую автономию.

Иракский Курдистан

Курды, проживающие в полуавтономном регионе на севере Ирака, предприняли шаги в направлении независимости, проведя референдум о независимости, который был объявлен неконституционным центральным правительством в Багдаде.

После того, как 93 процента избирателей проголосовали за независимость, иракские власти прекратили финансовые операции с регионом и запретили международные авиаперелеты в этот регион. Соседние Иран и Турция высказались также против независимости Курдистана, что, как они считают, может поощрить курдских сепаратистов в их странах.

Минданао

Коммунистические и мусульманские вооруженные сепаратистские движения на богатом ресурсами южном острове Минданао (Филиппины) возникли в 70-х годах прошлого века. Конфликт уже унес более 120000 жизней.

Мусульмане составляют 20 процентов населения острова, и многие из них жалуются на плохое обращение со стороны центрального правительства в Маниле, которое с 1930-х годов поощряло христианскую миграцию в регионы, населенные мусульманами.

Шесть президентов Филиппин за последние 30 лет пытались, но смогли решить конфликт.

На острове Минданао с 1970-х годов действуют сепаратистские группировки Фронт национального освобождения моро и Исламский фронт освобождения моро, исламистская повстанческая организация, выступающая за отделение южной части Филиппин и образовании на ней исламского государства. Также на территории острова действуют организации различной левой направленности, — маоистская Коммунистическая партия Филиппин и троцкистская Революционная рабочая партия Минданао, имеющие свои вооруженные формирования.

В 2005 году на острове были найдены двое солдат Императорской армии Японии: 87-летний лейтенант Ёсио Ямакава и 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути. Они прятались там, не зная, что Вторая мировая война уже закончилась. Японское посольство по этому поводу заявило, что не исключает наличия десятков японских солдат на острове, которые не знают, что война давно завершилась (примечание haqqin.az).