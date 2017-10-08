Воскового Саргсяна покрыли золотом

Несколько дней назад президенту Армении Сержику Саргсяну на выставке ювелирных изделий показали его статуэтку из воска, сообщает новостная программа “Оракарг”.

В репортаже основатель компании “Григорян текнолоджи” Самвел Хачатрян рассказывает о наличии у его фирмы сверхскоростного оборудования, отливающего фигурки из воска, которые затем ювелиры покрывают золотом.

На выставке были представлены восковые фигурки Сержика Саргсяна и Карена Карапетяна. Сержик Саргсян внимательно изучил свою фигурку, после чего изъявил интерес в отношении возможностей компании.