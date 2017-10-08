Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГИЛ

Иран станет рассматривать американскую армию в одном статусе с экстремистской группировкой «Исламское государство», если США признают террористической организацией Корпус стражей иранской революции (КСИР). Об этом заявил командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, сообщает Reuters.
Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке КНДР.
«Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо», — сказал Трамп.