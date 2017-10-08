На состоявшейся в Баку конференции «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка» вслед за помощником президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасановым о нарушениях норм языка в прессе и на телевидении гневно высказался председатель Совета прессы Афлатун Амашов, предложив штрафовать за это сотрудников СМИ.

Как утверждает А.Амашов, результаты проведенных мониторингов показали, что больше всего проблем наблюдается при использовании знаков препинания, в частности запятых.

«Для устранения существующих проблем необходимо предпринять ряд шагов. Сегодня не существует никаких препон для создания медиа-органов, однако необходимо повысить ответственность их учредителей. Кроме того, следует уделить особое внимание соблюдению требований законодательства. Во Франции, например, практикуются крупные штрафы за нарушение норм родного языка. Аналогичную меру нужно ввести и в Азербайджане», - считает глава Совета прессы.

Так как же конкретно будет проверятся соответствие всего написанного и сказанного журналистами нормам литературного языка и как будет определяться размер штрафа в том или ином случае? Ну и главное – а судьи, то бишь проверяющие, кто?

Этот вопрос мы собирались задать председателю Совета прессы Афлатуну Амашову, но, к сожалению, поговорить с ним пока нам не удалось.

Однако, как заявил haqqin.az руководитель объединения журналистов «Ени Несил» Ариф Алиев, ряд ученых Национальной академии наук уже предлагали штрафовать за искажение норм родного языка.

Сам же А. Алиев считает, что невозможно требовать от журналистов строгого соблюдения норм литературного языка, «потому что работа журналистов требует использования многих речевых оборотов».

К тому же непонятно, отмечает глава журналистского объединения, какой орган будет определять штрафы, ведь Совет прессы не обладает полномочиями накладывать денежные взыскания.

«Язык публицистики, действительно, отличается от литературного языка. Наверное, Афлатун Амашов имел в виду необходимость соблюдения норм официального языка, который был принят на основании рекомендаций ученых-лингвистов», - предполагает член Совета прессы Азер Хасрет.

Что же касается наложения штрафов, то А.Хасрет считает, что в таком случае должен быть создан совершенно новый государственный орган.

Категорически против введения штрафов за нарушение норм литературного языка шеф-редактор сайта müsavat.com Халид Кязымлы.

Вместе с тем он убежден, что нормы азербайджанского литературного языка в журналистике обязательно должны соблюдаться. «Журналист должен уметь писать грамотно, в соответствии с требованиями грамматики», - подчеркнул он.

Однако в качестве наказания за нарушение языковых нормативов он предлагает применять не штрафы, а средства общественного порицания в социальных сетях.