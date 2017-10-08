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«Испанцы - эмоциональнее, вот у них и не получилось цивилизованно» Комментирует для haqqin.az профессор Даниэль Фринт

Автор: Беседовал: Лятиф Мустафаев 

Профессор Карлов Университета Праги Даниэл Фринта прокомментировал в беседе с haqqin.az «парад суверенитеров в Европе». Отметим, что Карлов Университет - главный вуз Чехии и один из старейших университетов мира, был основан еще императором Карлом IV в 1348 году.

Даниэль Фринт

- Как вы прокомментируете сепаратистские процессы в испанской Каталонии?

- В свое время мы в Чехословакии мирно, разумно, без эксцессов, ненависти и угроз поделили страну. Сейчас мы - чехи и словаки, живем в разных государствах, которые, что очень интересно, весьма тесно сотрудничают. У нас в Евросоюзе не один голос, а два голоса – чехов и словаков. Мы, чехи, считаем голос словаков своим голосом. Таким образом, в конечном итоге, разделение Чехословакии обернулось для нас выгодой. Наши руководители - политики Чехии и Словакии, встречаются, созваниваются, в результате в Евросоюзе голосуют одинаково, и это - великолепно.

- Почему же то, что удалось чехам и словакам в 1989 году, не удается жителям Испании в наши дни?

- Решение вопроса зависит от самих испанцев. Может быть, это объясняется тем, что испанцы более эмоциональные…

- …так как живут в более жарком климате?

- Да, да. (Смеется.) Думаю, что испанцы должны посидеть за чашкой чая и найти выход, который всегда есть. Переговоры помогут найти приемлемый для обеих сторон выход.

- Европа в вопросе Карабаха предлагала нам тоже самое – сесть за стол переговоров с армянами. Почему же сами европейцы, в данном случае испанцы, подавляют сепаратизм, не ведут переговоров с каталонскими сепаратистами? Разве это не проявление двойных стандартов?

- Может быть, это проявление двойных стандартов. Просто путь нашей республики, стран Центральной Европы, был совсем иным. Он немножко отличается от остальных, ибо у нас другие традиции – традиции Австро-Венгерской монархии. В позапрошлом веке у нас, жителей этой империи, которая объединяла Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию, часть Польши и Украины, был один император. Эта страна была многонациональной и многоконфессиональной, в ней каким-то образом уживались многие народы. Конечно, говорили про австрийский гнет, который, правда, не был так силен, чтобы привести к развалу государства.

Развал случился после Первой мировой войны и по причинам мирового значения. В Австро-Венгерской монархии были сильны традиции достижения результатов путем политических переговоров.

Все это время эти традиции продолжали жить, и они помогли Чехословакии отделиться от Австро-Венгерской монархии, а затем чехам и словакам мирно разойтись. Настоятельно советую обратиться к этому опыту. У нас сейчас ровные, хорошие отношения даже с Германией, с которой мы плохо ладили…

- Вы говорите, что чехи и словаки между собой очень схожи. Но ведь чехи более склонны к Западу, Европе, а словаки - как считается, к России…

- Это частично так. И объясняется былым делением Австро-Венгерской монархии на австрийскую - западную часть и на чешскую, которая объединяла земли венгерской части монархии. То историческое деление и сейчас дает о себе знать. Так, Чехия похожа на Германию и Австрию, а Словакия немного похожа, скажем, на Венгрию. Но эта тенденция, которая была связана с развитием промышленности, практически уже стала незаметной.

Промышленность была развита именно в Чехии, частично - в Австрии и слабее - на востоке монархии. В любом случае - мы одна группа народов, имеющих схожие традиции, близкие к традициям Германии, которая ранее была нашим противником…

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«Испанцы - эмоциональнее, вот у них и не получилось цивилизованно» Комментирует для haqqin.az профессор Даниэль Фринт
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