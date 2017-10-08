Британия передала Латвии десятки боевых бронемашин

Великобритания передала Латвии 65 боевых разведывательных гусеничных бронемашин. Как сообщает портал Baltnews со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики, передача была осуществлена в рамках заключенного между двумя странами в 2014 году договора.

По договору, всего до 2020 года Британия поставит Латвии 123 единицы бронетехники, предназначенной для создаваемого здесь механизированного подразделения. Перед поставкой техника эта в обязательном порядке должна быть капитально отремонтирована и модернизирована.

Протокол намерений о заключении указанного договора подписан был в феврале 2014 года, и сумма данной сделки составила 70 миллионов евро.