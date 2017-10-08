Закир Гасанов на переговорах в Минске

Сегодня начался официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках официального визита в Беларусь, который осуществляется по приглашению министра обороны РБ генерал-лейтенанта Андрея Равкова, З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством и главами других государственных структур Беларуси, а также посетит предприятия местного военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и др.