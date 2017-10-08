… Все угнетало. Всё было не по душе. Наверное, так действовала на меня и эта, заволокшая небо хмарь, с отвислыми брюхастыми тучами, окропляющими все окрест нудным моросящим дождичком... И эти, казавшиеся от встопорщенных местами кустиков усохших колючек неряшливо выбритыми, сопки… И, жавшиеся к их подножиям, людские дома без единого деревца… И одинокая неухоженная корова-мать, напрасно тыркающаяся в хозяйские ворота на зов своего дитяти… Всё тускло, тягостно, уныло.

Это - село Кобу, которое, как бы мне того ни хотелось, находилось под самым боком блистательного Баку… И клял я про себя своего однокашника по университету Сашу Лейфера, ставшего довольно успешным российским киношником, писателем и режиссером. Это по его «наводке» меня угораздило на эту поездку. Сумел-таки ударить по самому слабому во мне – по любопытству. Верней, по всему тому, о чем я всегда с пеной у рта и с большим пиететом говорил - об успехах и достижениях своего, кровь от крови и плоть от плоти, Азербайджана. А тут - на тебе! Прокололся. Совсем, как говорится, был не в курсах того, что знал он.

- Как же так?! - таращась на меня, как на инопланетянина, не без издевки пенял он. – Живешь там и ни ухом и ни рылом не ведаешь о таком вашем уникуме - Национальном Анимационном Центре «Баланс». Он, скажу тебе, за пояс заткнет и хваленую анимационную службу Мосфильма, попасть в которую надо иметь либо блат, либо выстоять долгую, чуть ли не в месяца, очередь. А работа - стоит… Представляешь, какой ужас!.. И тут в одном из лабиринтов студийных коридоров слышу, как кто-то такому же, как я, очереднику советует: «Езжай в Баку. Там без всякой очереди и получше, чем здесь, делают. У них аппаратура - нам не догнать!»

Навожу справки. Да, есть такая в Азербайджане медиакомпания - ANS, а в ней имеется такая структура. Шефом там брат вашего героя страны – Чингиза Мустафаева и сам дважды раненный в Карабахской бойне Вахид Мустафаев… Находится же она в местечке, название которого никак не могло мне не запомниться… Коба… Как подпольная кликуха Сталина…

- Есть у нас селение Кобу! С ударением на «у», - поправляю я.

- Если и есть ударение в нём, то оно не на последней букве, а на первой, с которой начинается слово «уникум». Уникум, - повторяет Лейфер, - в приложении расположенного там Национального Анимационного Центра «Баланс». Обалдеешь, если увидишь, - раскрывал он мне глаза.

…Навести справку о Вахиде Мустафаеве и о принадлежащем ему медиа-доме, на одном «этаже» которого размещался тот Центр, как вы понимаете, мне, бакинцу, никакого труда не составило.

- Не Центр, а одна из наших служб, - выслушав меня, уточняет Мустафаев и не без воодушевления добавляет: - Что она собой представляет, по телефону не расскажешь и на пальцах не покажешь… Если интересно – приезжайте. Мы находимся в Кобу.

…Покачивающийся за окном нашего джипа унылый ландшафт совсем не настраивал на оптимизм. И вдруг, свернув налево, мы покатили вдоль дороги, по обе стороны обсаженной декоративным кустарником, среди которого, еще подростками, но уже нетерпеливо тянувшимися к небу, стояли платаны. И все словно ожило. Хотя над нами были те же черные тучи и моросил тот же самый дождик, который уже не казался таким занудой.

- Ну что, добро пожаловать! - радушно пожимает нам руки Вахид Мустафаев и сразу, по-деловому, увлекает в свое хозяйство.

Я снова напоминаю, что об этой созданной им структуре, я, к сожалению, узнал лишь в Москве - от своего университетского однокашника. Уточнив, о ком идет речь, Мустафаев тут же припоминает:

- Он из Омска, председатель областной писательской организации… Провел здесь, в нашей анимационной службе, целую неделю. С ним вместе тут работали мультипликатор из Питера и режиссер-документалист из Татарии… Они не первые и не последние. Никому не отказываем. Технических возможностей избегать очередей предостаточно. Слава о нас уже разлетелась… Так вот, у каждого из тех, кто работал тогда с вашим коллегой была своя задача, которую они решали в лабораториях наших ребят.

Цвет, мимика, объем, фон, звук… И весь этот спектр, одушевляющий их кадры и режиссерские замыслы, у них был под рукой. Вот в ней, - показывал он, заходя то в одну, то в другую комнату, - умнейшая и сложнейшая компьютерная техника, которую мы, в полном объеме, вместе с программным обеспечением всех нюансов кинематографического производства, закупили в Штатах и Канаде. Ведь американцы в этом деле преуспели. Они давно усмотрели в анимационной конструкции ту, содержащуюся в ней диалектику, которая в процессе такого тонкого дела, как внедрение в сознание людей тех ценностей, которые нужны и отвечают интересам государства, могут и играют прямо-таки неоценимую роль.

- Это же всё стоит сумасшедшие деньги! - невольно вырывается у меня.

- Да, на бюджете нашего медиа Дома, конечно же, не могло не сказаться. Но, - улыбается Мустафаев, - оно стоит свеч… Ведь наше детище работает на ту самую, выставленную Президентом и не раз озвучиваемую им, идеологическую планку, до которой, как он настоятельно требует, следует поднимать громадную массу азербайджанского населения и прежде всего его подрастающее поколение, которое во многом определит качество нашего завтра. Рожденные на этом посыле, мы всей своей конструкцией, всем и вся и в первую очередь нашим ведомствам и структурам, занимающихся идеологией, предлагаем энергию наших реальных возможностей…

- Наверное, заказы сыпятся, как из рога изобилия? – спрашиваю я.

Однако, Вахид муаллим заданный мной вопрос как-то странно пропускает мимо ушей. Хотя явно его расслышал и даже задумался.

- Мы на своей базе, - обходя мой вопрос, продолжал он,- за сравнительно короткое время создали 18 анимационных фильмов просветительского характера, охватывающих ребят дошкольного и школьного возраста. Возрастная градация имеет большое значение для восприятия и усвоения тех истин и ценностей, которые нами демонстрируются с высоты их понимания, но при обязательной и непременно ненавязчивой доминанты нашего взрослого видения… Тут требуется мастерство. Надо всегда иметь в виду, что этот человечек, который смотрит и слушает тебя, наше завтра… Ты одушевляешь в нем самое заветное и лучшее с чем он пришел в этот мир.

- Тут, как говорится, и карты в руки нашим идеологическим учреждениям, - замечаю я, полагая услышать от собеседника длиннющий перечень того, как они пользуются этим рычагом…

Увы! Мустафаев опять-таки, уходит от этого поворота беседы и предпочитает говорить о потенциальных возможностях созданного им Центра.

- Все, что вы здесь увидели, - говорил он, - Это не просто технологические узлы электронных устройств, отвечающих вызовам времени. Это, если хотите, сжатая до портативной формы, огромная и, доведенная до гениальной простоты целая индустрия. Она уже пришла на смену вымирающим на наших глазах «динозаврам» - заводам-монстрам. Теми самыми заводами-монстрами, грандиозностью которых мы еще буквально вчера восхищались. А они занимали огромные территории, громыхали и смрадом дышали нам в лицо. Скажу большее и, на мой взгляд, архи важное. Ворвавшаяся в нашу жизнь индустрия анимации, по мнению мировых светил экономики и общественных деятелей, выстраивающих и, ставящих в своих странах, идеологические конструкции, является эффективнейшим рычагом воздействия и реального формирования наборов морально-нравственных ценностей, которые на прямую касаются нашей своеобразной национальной культуры и самосознания…

- Так-то оно так… А в каком все-таки состоянии ваша папка заказов на такое, первой важности, дело? – упрямо настаиваю я.

- Мне не хотелось бы затрагивать этой темы, - не без досады говорит он,- А потому для ясности давайте свернем его.

Я молча соглашаюсь. Но всю дорогу пока ехал в редакцию не мог отделаться от мучащего меня вопроса: почему этот уникум в Кобу, нашедший признание далеко за нашими границами, у нас почти на задворках? И на задворках не потому, что находится на окраине столицы, а потому что его потенциальные возможности, в рамках выставленной главой государства планки ценностного преобразования страны, не используются соответствующими ведомствами и структурами, которым по долгу службы предписано этим заниматься.