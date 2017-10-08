В СССР в свое время был издан указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Граждане «страны Советов», не работавшие в течение четырех месяцев в году, в соответствии с этим постановлением подлежали уголовной ответственности. Касалось это и бывших заключенных, трудоустройством которых занималось специальное чиновничество.

Haqqin.az решил выяснить, как в наши дни в Азербайджане решается вопрос с трудоустройством отбывших наказание.

Как сообщила сотрудник «горячей линии» Министерства труда и социальной защиты населения Алия Агазаде, трудоустройство бывших заключенных предусматривается законом «О занятости», а одноразовая помощь им - на основании закона «О социальных компенсациях».

По словам же другого сотрудника этой же «горячей линии» - Бахтияра Мамедова, согласно действующему законодательству, право на получение жилья имеют только бывшие заключенные, являющиеся инвалидами, или те из них, кому исполнилось 65 лет. Временное жилье также предоставляется отбывшим срок наказания женщинам, у которых на попечении состоят малолетние дет».

Все это подтвердил и руководитель Лиги трудовых прав, правозащитник Сахиб Мамедов: «Согласно закону «Об адаптации бывших заключенных», в случае необходимости такие люди должны быть обеспечены местом в общежитии и могут получить одноразовую финансовую помощь от государства. А органы занятости обязаны обеспечить их работой».

Однако, как утверждает правозащитник, требование закона об обеспечении бывших заключенных работой не выполняется. Неважно обстоит дело и с выделением для них жилья.

«В какой-то мере это связано с утерей бывшими заключенными трудовых навыков и ограниченностью числа свободных рабочих мест», - считает С. Мамедов.

Что же касается жилья, добавил правозащитник, то уже несколько лет идут разговоры об общежитии для освободившихся из мест заключения, однако объект сей так доныне и не был построен.

Идея строительства общежитий для бывших заключенных действительно выдвигалась, но нормативных актов относительно их строительства не существует, объяснил нам сотрудник Минтруда Б.Мамедов.

Чтобы узнать, как реализуются нормативные акты, касающиеся бывших "зэков", мы обратились к заместителю главы Исполнительной власти города Гянджи Рафику Шафиеву.

«В законе, действительно, есть пункт о трудоустройстве освободившихся из колоний граждан. В центрах занятости для этого даже имеются специальные квоты», - только-то и сказал нам Р.Шафиев.

Сотрудник Управления занятости Ясамальского района Баку Вугар Ализаде также подтвердил, что в их ведомстве существуют специальные квоты для лиц, нуждающихся в специальной социальной защите, в число которых входят наряду с прочими и бывшие заключенные. Центры занятости направляет обратившихся к ним бывших заключенных на госпредприятия, где имеются свободные рабочие места.

«Частные предприниматели сами принимают решение о найме. Вместе с тем, в случае отказа в приеме на работу направленного нами человека государство удерживает с бизнесмена сумму в размере трех окладов работника предусмотренной вакантной должности», - отметил сотрудник Управления занятости.

«К сожалению, служба по трудоустройству, действительно, работает только с госпредприятиями. Ни эта структура, ни ИВ не могут требовать от частных компаний брать на работу людей, освободившихся из мест заключения. Мы можем только создавать рабочие места, но указывать частным предпринимателям чиновники не имеют права», - заявил haqqin.az юрист, спец по трудовому праву, Азер Гулиев.

В общем получается, что есть справедливый и гуманный закон, предусматривающий для освободившихся из мест заключения условия, которые будут способствовать их адаптации в обществе, помогут почувствовать заботу о них государства, вернуться к нормальной жизни и забыть о преступном прошлом, но его исполнение, как это нередко бывает, сопряжено с массой трудностей.

«В любой цивилизованной стране существует программа адаптации бывших заключенных, предусматривающая предоставление им временного жилья и работы», - отметила руководитель Общественного объединения «Прозрачность – Азербайджан» правозащитница Рена Сафаралиева.

Отсутствие такой программы в Азербайджане, по ее мнению, способствует росту рецидивной преступности. «Ведь заключенному, у которого нет жилья и работы, чтобы выжить, приходится вновь нарушать закон…» - считает правозащитница.