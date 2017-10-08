Подписаться на уведомления
 

МИД России выступил в защиту канала Симонян

 

В ситуации с притеснением российских СМИ в США Москва может ответить аналогично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что ситуация с давлением на канал RT является особым случаем.

"Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США", — сказала она.

По ее словам, в российском законе о СМИ, принятом в 1991 году, "есть статья, которая предписывает в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации".

"И такое же положение заложено в статье правил аккредитации иностранных корреспондентов. Соответственно все, что будет совершаться в отношении российских журналистов и, вообще, в принципе, журналистов RT на территории США, после того как мы это квалифицировали в качестве ограничения их деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских СМИ на территории Российской Федерации", — пояснила Захарова.

В начале сентября минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Документ был издан на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в Палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.

Проект предполагает наделение американского минюста дополнительными полномочиями, позволяя ему самостоятельно выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем пытаются повлиять на политические процессы в США".

Главный редактор RT Маргарита Симонян назвала данные требования минюста незаконными и обвинила США в нарушении свободы слова, сказав, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

2063 просмотров


Старости
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
9 Окт 24° / 15°
10 Окт 23° / 16°
11 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Турции активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы
Свита короля Салмана прокатилась по Москве на 23 «Мерседесах» видео
В Египте 13 террористов приговорили к смертной казни
Заявление советника Путина в Азербайджане встретили в штыки мнения и оценки
В Баку донеры из ослятины Госветеринарная служба не видит в этом ничего плохого
ГУАМ продолжит активное сотрудничество с США
Мощное землетрясение у берегов Мексики
Сторонники единства Испании вышли на улицы Барселоны
Назарбаев поднимает Казахстан под портретом Стива Джобса haqqin.az из Казахстана
МИД России выступил в защиту канала Симонян
У экс-зэков в Азербайджане один путь – снова в тюрьму наши проблемы
Турция хочет купить системы ПРО Patriot
Вахид Мустафаев ушел с анимацией в Кобу наш спецреп
Закир Гасанов на переговорах в Минске
Британия передала Латвии десятки боевых бронемашин
«Испанцы - эмоциональнее, вот у них и не получилось цивилизованно» Комментирует для haqqin.az профессор Даниэль Фринт
Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГИЛ
Афлатун Амашов призвал наказывать журналистов манатом мнения и оценки
Воскового Саргсяна покрыли золотом
Bloomberg: «Карабах – самый опасный сепаратизм в мире» они против них
Машаллах Ахмедов вышел на свободу
Путин, Меркель, Трамп, Обама и другие - в одном клипе тренды YouTube, видео
Россия хочет, но не может провал с военной базой в Киргизии
Главы МИД ГУАМ совещаются в Тбилиси фото; обновлено 13:23
Завтра в Баку будет тепло
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться