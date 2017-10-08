МИД России выступил в защиту канала Симонян

В ситуации с притеснением российских СМИ в США Москва может ответить аналогично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что ситуация с давлением на канал RT является особым случаем.

"Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США", — сказала она.

По ее словам, в российском законе о СМИ, принятом в 1991 году, "есть статья, которая предписывает в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации".

"И такое же положение заложено в статье правил аккредитации иностранных корреспондентов. Соответственно все, что будет совершаться в отношении российских журналистов и, вообще, в принципе, журналистов RT на территории США, после того как мы это квалифицировали в качестве ограничения их деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских СМИ на территории Российской Федерации", — пояснила Захарова.

В начале сентября минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Документ был издан на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в Палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.

Проект предполагает наделение американского минюста дополнительными полномочиями, позволяя ему самостоятельно выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем пытаются повлиять на политические процессы в США".

Главный редактор RT Маргарита Симонян назвала данные требования минюста незаконными и обвинила США в нарушении свободы слова, сказав, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.