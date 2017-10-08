Я провел всего два дня в городе Актобе (бывший Актюбинск), что является столицей второй по величине области Казахстана. Поводом к тому стал республиканский форум бывших актюбинцев, которых судьба разбросала по миру, в рамках программы «Туган жер» («Родная земля»), принятой и реализуемой по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Сюда съехались несколько сотен бизнесменов, ученых, специалистов в разных отраслях знаний, чтобы поделиться своим видением развития области и обозначить перспективы такового развития. Читателям haqqin.az, полагаю, будет небезынтересно узнать кое-что из происходящего по другую сторону Каспийского моря - у их казахстанских соседей.

Модернизация сознания – ключ к успеху

Первый в Казахстане форум земляков состоялся в Актобе неслучайно. Здесь впервые в этой стране был создан электронный список всего бизнеса, который когда-либо начинался в этих местах и действует по всему миру – от Канады до Австралии. Руководство области вышло на контакт со всеми бывшими актюбинцами, и результатом этого стало финансирование ими многих объектов социальной сферы. Президент страны особо отметил лидерство Актюбинской области в реализации чрезвычайно важных проектов.

Одной из новых идей в развитии современного Казахстана является инициатива Нурсултана Назарбаева о модернизации общественного сознания. Она полностью коррелируется с выдвинутой им задачей вхождения Казахстана в 30-ку развитых стран мира. Не секрет, что на Востоке общество и люди достаточно консервативны, что порой мешает прогрессу. Потому президент РК настаивает: модернизация невозможна без изменения привычек и стереотипов. Без смены взглядов на неизбежные процессы невозможна реализация цели прорыва казахстанской экономики в топ-30 мировых лидеров. В то же время лидер нации настаивает на необходимости сохранить национальные ценности, культуру и традиции, сплоченность общества на принципах межэтнического мира и согласия.

Актобе – город на стыке Европы и Азии, и Актюбинская область не просто богата: земля ее хранит ископаемые из всей таблицы Менделеева. Еще с давних, советских времен тут возникли и действуют предприятия по добыче и переработке природных богатств. Но важно отметить, что оборудование на них уже давно модернизировано и продолжает обновляться, а кроме того, строятся здесь новые заводы. И тут уже речь идет о полностью современном оборудовании, смонтированном и производящем продукцию на уровне мировых образцов. Особо важно, что в результате последовательной и совместной работы руководства области и «капитанов бизнеса» здесь за короткое время создано 16 тысяч рабочих мест.

Индустрия на трассе Шелкового пути

Казахстан – сегодня одно из динамично развивающихся государств в Центральной Азии, инициатор многих важных международных саммитов. Беспрецедентный факт: столица Астана в этом году принимала EXPO-2017, и главной темой этой всемирной выставки была - энергия будущего.

Сама республика вносит свой вклад в осуществление «зеленых» проектов. Здесь уже на протяжении нескольких лет совместно с французскими предприятиями производятся солнечные батареи. В окрестностях Актобе строится завод по изготовлению деталей ветрогенераторов. В планах – создание в области целого поля таких систем для получения энергии с помощью ветра - благо, ветры в здешних степях веют практически круглый год.

В незапамятные времена на просторах нынешней Актюбинской области пролегал Великий Шелковый путь. Сегодня именно здесь действует трансконтинентальный транспортный коридор «Западный Китай – Западная Европа» - экономически чрезвычайно важная артерия. Перевозки здесь осуществляются как большегрузными автомобилями, так и по железной дороге.

Аким области Бердыбек Сапарбаев во время открытия форума достаточно много рассказывал о достижениях актобинцев. Но более всего меня впечатлила цифра показателя безработицы – 4,8 процента, что почти в 2 раза ниже, чем в Латвии и в Евросоюзе!

Во время поездки в Актобе нам показали несколько новых заводов, стратегически важных для Казахстана. Впечатлил Актюбинский завод ферросплавов, точнее - его вторая очередь, запущенная в 2014 году.

Директор Мурат Мукашев рассказал, что АЗФС, являющийся филиалом огромного комплекса АО ТНК «Казхром», в который входят четыре крупнейших в республике предприятия, является мировым лидером по выпуску высококачественного феррохрома: в год производится 440 тысяч тонн высокоуглеродистой продукции.

Чтобы понять важность этого металлургического сырья, достаточно сказать, что в нем нуждаются и те, кто выпускает столовые приборы (вилки, ложки, ножи), и те, кто создает космические корабли. Среди основных покупателей этой продукции – крупнейшие компании США. Ресурсы руды, залегающей в недрах Актюбинской области, позволяют уверенно планировать деятельность комплекса: запасы хромитов составляют здесь 321 миллион тонн. А на мировых биржах цена за тонну феррохрома составляет около 5 тысяч долларов.

Директор сообщил, что новое предприятие, построенное в 2014 году и уже работающее на полную мощность, обеспечило работой 4,5 тысячи человек. Средняя зарплата здесь составляет 412 евро (что считается хорошим показателем). Каждому полагается ежегодный, так называемый социальный, пакет в размере 300 евро и 40-дневный отпуск. (По словам директора, никакого кризиса здесь не почувствовали.) Завод на свои средства содержит известную в стране гандбольную команду, неоднократно становившуюся чемпионом Казахстана.

Отдельная забота – соблюдение требований к охране окружающей среды. Здесь этому уделяется большое внимание, ведется постоянный мониторинг объема выбросов и вредных отходов. Другим, недавно вставшим в строй действующих, предприятием является Актюбинский рельсобалочный завод – большинство его акций принадлежит частным владельцам, но 30 процентов – в собственности государственного «Казахстан темир жолы» (Казахстанская железная дорога. – Прим. авт.).

Замдиректора по производству Константин Волков показал огромный главный цех предприятия, где изготавливают железнодорожные рельсы и так называемый «уголок». Все процессы компьютеризированы и механизированы. После тщательного и строгого контроля качества на склад готовой продукции отправляются рельсы длиной от 25 до 100 метров. (На перевозку 100-метровых «плетей» требуется 7 железнодорожных платформ). Вскоре ассортимент расширится.

С момента запуска производства АРБЗ в 2015 году продукция отправляется по всему Казахстану. Темпы выпуска нарастают, а значит, нужны и новые рынки сбыта. Здесь рассчитывают на поставки в Россию, соседние Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Есть планы выйти на рынки Азии и Европы.

Просторы здешних степей не просто повод для романтический сказаний. Совсем недавно на окраине Актобе возникла новая индустриальная зона, под которую власти отвели 200 гектаров невозделанной земли. Предлагаются льготные условия для начала бизнеса и его развития. Интерес инвесторов не замедлил себя ждать – более 150 га уже заняты под конкретные проекты.

Есть производства, уже запустившие свои линии, получающие прибыль. Например, Talan Technology – небольшое предприятие (оно входит в группу из 27 других) по переработке автомобильных шин. Генеральный директор Василий Лагизов показал всю технологическую цепочку – от разрезки, через дробление, окраску до прессовки. В результате – готова травмобезопасная упругая плитка для покрытия детских площадок, а также для использования на спортивных комплексах. И эта продукция – экологически чистая, пользуется немалым спросом. А специалисты Talan Technology, дающие гарантию ее износостойкости на 10 лет, уже разработали прочную плитку для покрытия тротуаров. Вскоре здесь наладят и ее производство.

Неподалеку от этого промышленного участка уже стоит корпус фирмы «Зерде керамика Актобе». В цехах ее в ближайшее время начнут выпуск керамической плитки разных расцветок и размеров на базе современной итальянской технологии. Инвесторы – бизнесмены из Чимкента, где аналогичное предприятие уже работает.

В индустриальной зоне, которую развивает АО Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация «Актобе», по словам главного менеджера департамента бизнес-проектов Тимура Джунельбаева, есть много привлекательного: готовая инфраструктура, низкие цены на коммунальные услуги, бесплатное предоставление участков на 4 года с последующей арендой или выкупом по цене кадастра, а еще – сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Стив Джобс, «Каспий плюс» и THYSSEN GROUP

Хотелось бы рассказать еще об одном «прорывном», на мой взгляд, для Казахстана проекте. Он с виду невелик, но уже сегодня ясно, что у него большое будущее. Жандос Пангереев работал в частной фирме. Кумиром для него, как для многих из его поколения, является Стив Джобс. Он даже повесил портрет компьютерного гения на рабочем месте. Когда его начальник пришел и спросил, кто это такой, Жандос решил, что ему не место в этой фирме. И он открыл свое дело. После долгих раздумий создал предприятие по производству крепежа для сводов шахт – продукция в шахтерских регионах более, чем востребованная. Сразу установил высокую планку. Первые образцы отравил в Германию, в профильную лабораторию. И немцы там пришли в изумление: технологический зазор в продукции Жандоса был вместо допускаемым 5 сантиметров всего лишь 0,5 см!

Гибкая работа на рынке позволила предприятию Ж.Пангереева «Каспий плюс» потеснить с рынка российских производителей. Наладили тут производство и замков для буровых установок. Все оборудование – только высшего класса. Рабочие обучались в Германии. Наверное, потому недавно поступило приглашение на переговоры во всемирно знаменитый сталелитейный концерн Thyssen Group. Есть надежда, что вскоре возникнет совместное предприятие. А у Жандоса уже готов рациональный план – в следующем году открыть новый завод в Атырау, в «нефтегазовой столице» Казахстана.

Кстати, большой портрет Стива Джобса все же висит на стене в цехе предприятия.

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На примерах того, что удалось увидеть в краткой поездке, ясно, насколько прав Президент Н. Назарбаев, назвавший этот регион «локомотивом казахстанской экономики». Не только промышленность, но и культура, и социальная сфера здесь развиваются параллельно: ввод в действие в последние годы целого ряда таких объектов, как «Центр искусств», «Академия творчества», новая частная школа для одаренных детей, Дворец единоборств, хоккейный модуль, строительство краеведческого музея, медицинского кластера, другие новостройки. Все это возможно благодаря так называемому государственно-частному и социальному партнерству, а также меценатству, развеивающемся в области.