Сторонники единства Испании вышли на улицы Барселоны

Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны, выступая против независимости Каталонии от Испании, передает сегодня телерадиокорпорация BBC.

По ее данным, митингующие несут в руках флаги как Испании, так и Каталонии, попеременно выкрикивая лозунги: "Я - испанец!" и "Каталония - это Испания".

Накануне подобные же демонстрации в поддержку единства Испании прошли в других городах страны, в том числе в Мадриде.

Ранее, в воскресенье, премьер Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от королевства и сделает все для сохранения национального единства.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, отмеченными многочисленными пострадавшими. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим главному закону страны.

Мадрид объявил, что не намерен вступать в какие-либо переговоры с Барселоной в данной связи, поскольку считает референдум нелегитимным.

Несмотря на это, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник 9 октября начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения итогов референдума.