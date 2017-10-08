ГУАМ продолжит активное сотрудничество с США

ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) продолжит активное сотрудничество с США. Об этом заявил сегодня журналистам в Тбилиси генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев - участник нынешнего специального заседания Совета министров иностранных дел стран - членов ГУАМ, сообщает ТАСС.

"С момента создания ГУАМ организация активно сотрудничает с США, и это сотрудничество будет продолжено", - заявил он.

Эфендиев также сообщил, что все больший интерес к сотрудничеству с ГУАМ проявляют прибалтийские государства, а также страны Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

Сегодня же заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд сказала журналистам, что "США активно сотрудничают с ГУАМ в сферах торговли, правоохраны и в области борьбы с коррупцией", отметив, что "это сотрудничество будет расширяться".

О создании региональной организации ГУАМ было объявлено в сентябре 1997 года во французском городе Страсбурге в ходе саммита глав государств Евросоюза. Встретившимися там президентами четырех стран было объявлено об общности их стратегических интересов.