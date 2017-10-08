Подписаться на уведомления
 

В Баку донеры из ослятины Госветеринарная служба не видит в этом ничего плохого

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

В марте 2017 года haqqin.az распространил информацию Государственного комитета по статистике о том, что в 2015 году в Азербайджане насчитывалось более 40 тысяч ослов. А в 2016 году эта цифра таинственным образом сократилась до 35,8 тысячи. При этом причины сокращения численности этих животных не раскрывались.

Напомним, что в 60-е годы прошлого века ослятина в Азербайджане, единственном из советских республик, была включена в пищевой рацион. Похоже, данный рацион продолжает использоваться и поныне.

Между тем мясо осла считается малопригодным для пищи, так как обладает низкими гастрономическими свойствами. Практически во всех странах ослятину предназначают исключительно для зоопарков, где ее скармливают хищникам.

По сведениям руководителя Союза потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, в нашей стране ослятина и сегодня используется для изготовления колбас, сосисок, а недобросовестные рестораторы заменяют ею на больших банкетах в своих заведениях говядину.

Некоторые отечественные СМИ также утверждают, что из экономии именно из ослятины готовят популярные у нас донеры.

Глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели не видит в использовании ослиного мяса ничего плохого.

«По закону, разрешается продавать мясо любого животного — просто оно должно пройти анализ в ветеринарной лаборатории», - заявил он haqqin.az.

Однако не все согласны с мнением сотрудника ветслужбы. Так, вице-президент Национального кулинарного центра Джейран Аскерова утверждает, что ослятину нельзя употреблять в пищу.

«Клетчатка у нее настолько плотная, что не расщепляется при употреблении в пищу и потому опасна для человеческого организма», - отметила она.

1942 просмотров


Старости
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
9 Окт 24° / 15°
10 Окт 23° / 16°
11 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Турции активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы
Свита короля Салмана прокатилась по Москве на 23 «Мерседесах» видео
В Египте 13 террористов приговорили к смертной казни
Заявление советника Путина в Азербайджане встретили в штыки мнения и оценки
В Баку донеры из ослятины Госветеринарная служба не видит в этом ничего плохого
ГУАМ продолжит активное сотрудничество с США
Мощное землетрясение у берегов Мексики
Сторонники единства Испании вышли на улицы Барселоны
Назарбаев поднимает Казахстан под портретом Стива Джобса haqqin.az из Казахстана
МИД России выступил в защиту канала Симонян
У экс-зэков в Азербайджане один путь – снова в тюрьму наши проблемы
Турция хочет купить системы ПРО Patriot
Вахид Мустафаев ушел с анимацией в Кобу наш спецреп
Закир Гасанов на переговорах в Минске
Британия передала Латвии десятки боевых бронемашин
«Испанцы - эмоциональнее, вот у них и не получилось цивилизованно» Комментирует для haqqin.az профессор Даниэль Фринт
Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГИЛ
Афлатун Амашов призвал наказывать журналистов манатом мнения и оценки
Воскового Саргсяна покрыли золотом
Bloomberg: «Карабах – самый опасный сепаратизм в мире» они против них
Машаллах Ахмедов вышел на свободу
Путин, Меркель, Трамп, Обама и другие - в одном клипе тренды YouTube, видео
Россия хочет, но не может провал с военной базой в Киргизии
Главы МИД ГУАМ совещаются в Тбилиси фото; обновлено 13:23
Завтра в Баку будет тепло
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться