Госветеринарная служба не видит в этом ничего плохого

В марте 2017 года haqqin.az распространил информацию Государственного комитета по статистике о том, что в 2015 году в Азербайджане насчитывалось более 40 тысяч ослов. А в 2016 году эта цифра таинственным образом сократилась до 35,8 тысячи. При этом причины сокращения численности этих животных не раскрывались.

Напомним, что в 60-е годы прошлого века ослятина в Азербайджане, единственном из советских республик, была включена в пищевой рацион. Похоже, данный рацион продолжает использоваться и поныне.

Между тем мясо осла считается малопригодным для пищи, так как обладает низкими гастрономическими свойствами. Практически во всех странах ослятину предназначают исключительно для зоопарков, где ее скармливают хищникам.

По сведениям руководителя Союза потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, в нашей стране ослятина и сегодня используется для изготовления колбас, сосисок, а недобросовестные рестораторы заменяют ею на больших банкетах в своих заведениях говядину.

Некоторые отечественные СМИ также утверждают, что из экономии именно из ослятины готовят популярные у нас донеры.

Глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели не видит в использовании ослиного мяса ничего плохого.

«По закону, разрешается продавать мясо любого животного — просто оно должно пройти анализ в ветеринарной лаборатории», - заявил он haqqin.az.

Однако не все согласны с мнением сотрудника ветслужбы. Так, вице-президент Национального кулинарного центра Джейран Аскерова утверждает, что ослятину нельзя употреблять в пищу.

«Клетчатка у нее настолько плотная, что не расщепляется при употреблении в пищу и потому опасна для человеческого организма», - отметила она.