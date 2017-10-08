Советник президента России Сергей Глазьев коснулся темы вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз и даже сделал громкое заявление о якобы уже поданной нашей страной заявке на членство в этой организации.

Однако власти Азербайджана никаких шагов в этом направлении не предпринимали, заявляя, что при вступлении в ту или иную организацию наше государство всегда исходит из своих национальных интересов и вступление Азербайджана в ЕАЭС не стоит на повестке дня.

Кроме того, в этой организации состоит Армения, и недавно политолог Степан Сафарян призвал свою страну вести в этом контексте «правильную политику и незамедлительно поставить перед Россией условие, что при вступлении Азербайджана в ЕАЭС он должен признать независимость Нагорного Карабаха, который не является членом ЕАЭС, поскольку, прежде чем стать членом организации, необходимо решить свои территориальные проблемы».

Как полагает Сафарян, это даст возможность исключить вступление Азербайджана в ЕАЭС, так как тот не пойдет на данный шаг даже с учетом того, что остальные страны - участницы ЕАЭС с точки зрения торговых отношений являются скорее сторонницами Азербайджана, нежели Армении.

Власти Азербайджана учитывают и то, что членство в ЕАЭС чревато и издержками, такими как давление наднациональных структур этой организации, удорожание импорта из стран, не входящих в ЕАЭС, остро негативная реакция Запада со всеми вытекающими отсюда последствиями, газовая конкуренция с Россией и т.д.

Конечно, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС, то Ереван не сможет этому воспротивиться: решение это, скорее всего, будет означать твердое обещание Москвы вернуть Баку территории, оккупированные армянами. То есть путь в ЕАЭС лежит для Азербайджана именно через возвращение ему оккупированных территорий.

Бывший глава МИД Азербайджана Гусейнага Садыхов в беседе с haqqin.az подчеркнул, что С.Глазьев выдает желаемое за действительное.

«Баку проводит сбалансированную политику. И хотя это нелегко, такая позиция остается неизменной на протяжении уже 25 лет. С какой стати ему менять свои принципы, если от членства в ЕАЭС он ничего не выигрывает? Не говоря уже о том, что у Азербайджана прекрасные двусторонние отношения со многими странами - членами ЕАЭС. Поэтому Баку продолжит свою традиционную политику», - уверен дипломат.

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов также считает, что Азербайджан всегда исходит из своих национальных интересов, вступая в ту или иную организацию.

«К тому же я впервые слышу о том, что заявил Глазьев. Мы продолжаем свою успешную политику, которая оправдывает себя на протяжении многих лет», - отметил депутат.

Вообще же для Еревана и Москвы членство нашей страны в ЕАЭС весьма желательно, ведь тогда Азербайджану пришлось бы снять все коммуникационные ограничения в отношении Армении. Однако маловероятно, что официальный Баку откажется от своей 25-летней политики изоляции Еревана, пока не будут освобождены его территории. Так что за заявлениями Глазьева ровным счетом ничего не стоит.