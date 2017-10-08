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В Египте 13 террористов приговорили к смертной казни

 

Уголовный суд Каира сегодня вынес смертный приговор в отношении 13 боевиков террористической группировки "Агнад Миср", причастной ко многим нападениям на силовиков в египетской столице, сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Вердикт суда, как в случаях со всеми смертными приговорами в Египте, направлен на рассмотрение верховного муфтия страны.

Ожидается, что окончательный приговор будет вынесен 7 декабря.

Радикальная террористическая группировка "Агнад Миср" ("Солдаты Египта") ответственна за совершение ряда громких терактов, произошедших в Каире после свержения экс-президента страны Мухаммеда Мурси.

Так, боевики группировки причастны к подрыву самодельного взрывного устройства возле здания МИД Египта, взрывам фугаса в районе президентского дворца "Аль-Иттихадия" в Каире и бомбы вблизи здания Каирского университета. Все эти террористические акции, в которых пострадали наряду с простыми гражданами десятки силовиков, произошли в 2014 году.

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