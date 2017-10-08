Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала на YouTube видео, на котором запечатлено, как по Большому Каменному мосту проезжает кортеж короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

В колонне находились 23 машины Mercedes — шесть седанов с проблесковыми маячками, два Mercedes с дипломатическими номерами, семь внедорожников Gelandewagen, еще четыре Mercedes без «мигалок» и с обычными номерами, а также три минивэна и один фургон. Помимо этого в эскорте находились седан BMW и фургон Volkswagen с выключенным проблесковым маячком.

Кавалькаду сопровождали три Mercedes полиции, 11 полицейских-мотоциклиста и экипаж ДПС на Skoda.

Саудовский монарх находился с визитом в России с 5 по 8 октября. В Москве король встретился с президентом Владимиром Путиным, провел переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и принял участие в ряде других мероприятий.