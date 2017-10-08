В Турции активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура Турции требует приговорить арестованных в Турции активистов международной правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюремного заключения, сообщает агентство DHA.

Отмечается, что правозащитникам предъявлено обвинение в членстве в террористической организации. Всего обвинения предъявлены 11 активистам Amnesty International, восемь их которых находятся под арестом.

Директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер в числе 11 активистов правозащитной организации была задержана 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

Суд принял решение об аресте Эсер и еще семерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.