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В Турции активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы

 

Прокуратура Турции требует приговорить арестованных в Турции активистов международной правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюремного заключения, сообщает агентство DHA.

Отмечается, что правозащитникам предъявлено обвинение в членстве в террористической организации. Всего обвинения предъявлены 11 активистам Amnesty International, восемь их которых находятся под арестом.

Директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер в числе 11 активистов правозащитной организации была задержана 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

Суд принял решение об аресте Эсер и еще семерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.

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В Турции активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы
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