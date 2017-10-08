В Испании задержано четыре тонны кокаина: арестован азербайджанец

6 октября полиция Испании задержала в Атлантическом океане судно, на борту которого находилось почти 4 тонны кокаина, передает haqqin.az сообщение в твиттере названного ведомства.

«На этом судне, в каюте под кухней, перевозилось 3,8 тонн кокаина», — говорится в сообщении.

Задержаны семь членов экипажа.

Сегодня издание UKNIP сообщило, что арестованное судно с кокаином - океанский буксир Thoran, остановленный в 400 милях от испанского побережья между Мадейрой и Азорскими островами.

В ходе обыска здесь были обнаружены 165 пакетов с кокаином, каждый весом в 23 килограмма. Примерная стоимость всего груза на "черном рынке" наркотиков - свыше 200 миллионов британских фунтов.

Семь членов экипажа, гражданин Азербайджана и шестеро граждан Турции, были арестованы, а их судно вечером 6 октября было отбуксировано в порт Кадис.

Операция была проведена совместными усилиями британской спецслужбы NCA (National Crime Agency), испанский таможни (DAVA), Национальной полиции Испании и испанской Гражданской гвардии.

«Задержание такого количества наркотиков серьезно ударит по преступным группировкам в Европе, лишив их больших доходов. Они могли бы заработать сотни миллионов фунтов. Мы продолжим защищать британские и европейские границы от попыток контрабанды наркотиков», - сказал офицер NCA Марк Блэквелл.