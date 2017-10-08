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В Москве горит рынок экс-президента Кабардино-Балкарии

 

Пожару на строительном рынке «Синдика» на МКАД присвоен третий из пяти номер сложности. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожар возник на цокольном этаже в подземной парковке строительного рынка "Синдика" на 65-м км МКАД. Проводится тушение по третьему номеру сложности», - сказал сотрудник пресс-службы, заявив, что для борьбы с пламенем задействовано два вертолета Ка-32.

Отметим, что рынок «Сндика» принадлежит экс-президенту Кабардино-Балкарии Арсену Канокову.

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