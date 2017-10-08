Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГИЛ и «Аль-Каида», ПКК и движению Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber7.
«ИГИЛ, «Аль-Каида», ПКК - за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», — констатировал президент Эрдоган, выступая сегодня перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.