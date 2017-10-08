Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс запланировано на 30 октября, заявил находящийся с визитом в Грузии глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает «Грузия Онлайн».

Об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана сказал в ходе состоявшейся у него сегодня встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелизде.

Строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс осуществляется на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиро- и 6,5 миллиона тонн грузоперевозок. Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован на конец 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017-го.