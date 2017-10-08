В Латвии разбился вертолет

Один человек погиб и трое травмированы в результате падения вертолета в Латвии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной скорой помощи.

"Один человек погиб, трое пострадали - они без сознания", — сказали в пресс-службе.

Авиакатастрофа произошла во время последнего этапа "Лиепая" Европейского чемпионата по авторалли недалеко от населенного пункта Приекуле. Причины катастрофы выясняются. По словам очевидцев, вертолет при взлете задел линию электропередач.

На месте происшествия работают спасатели и медики.