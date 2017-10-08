Эрдоган: «Мы не допустим создания новых государств у своих границ»

Турция не допустит создания новых государств у своих границ, передает CNN Turk воскресное заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства сообщил, что ведется серьезная работа по созданию нового государственного образования вдоль всей границы Турции с Сирией.

«Согласно планам определенных сил, новое образование должно простираться на землях Сирии от самой западной оконечности границы с Турцией до самой восточной. Если Анкара будет сидеть сложа руки, то данные планы будут реализованы. Реакция Турции даже несколько запоздала», - отметил президент.

Комментируя факт выдвижения турецких войск в зону деэскалации в сирийском Идлибе, турецкий лидер отметил, что этот процесс начался сегодня утром и на данный момент продолжается. Сирийская освободительная армия при поддержке ВС Турции без каких-либо проблем шаг за шагом реализует намеченные планы, пояснил Эрдоган.

Эрдоган указал, что Турцию не смогут загнать в угол путем формирования угроз в Сирии и Ираке: Анкара не позволит этого.

«Турция будет до конца рядом с друзьями, а недругам напоминает, что ответ Анкары может последовать в самый неожиданный для них момент», - сказал турецкий лидер.