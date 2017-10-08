Тегеран даст ответ на заявления Трампа

Тегеран даст адекватный ответ на антииранские заявления президента США Дональда Трампа, с которыми, как ожидается, американский лидер выступит в ближайшие дни, передает агентство Tasnim.

Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Как только Трамп сделает свои комментарии в отношении Ирана, которые почти уже ясны, Исламская Республика Иран даст адекватный ответ", - сказал Зариф журналистам в ответ на просьбу прокомментировать намерение президента США обнародовать новую стратегию по Ирану.

Министр отметил, что Иран придерживается своего политического курса в регионе вне зависимости от риторики других стран.