Подписаться на уведомления
 

Трамп нашел замену Тиллерсону Американские источники

 

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, если Рекс Тиллерсон, занимающий сейчас эту должность, уйдет из администрации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В среду телеканал NBC сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал извинений.

Информацию о возможном увольнении Тиллерсона в конце августа уже публиковала газета The Washington Post. По данным издания, президент недоволен работой госсекретаря. Газета отметила, что Тиллерсон вступал в противоречие с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы". В госдепе эти слухи опровергли.

893 просмотров


Старости
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
9 Окт 24° / 14°
10 Окт 23° / 16°
11 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Ким Чен Ын назначил свою сестру на высокий пост
"Манчестер Сити" готов приобрести Месси за рекордные €400 миллионов
Главы МИД ГУАМ подписали совместное коммюнике
Один телеканал, который победил целый мир памятка для властей Азербайджана
Трамп нашел замену Тиллерсону Американские источники
ИГИЛ призвала женщин взяться за оружие
В Москве горит рынок экс-президента Кабардино-Балкарии обновлено
Тегеран даст ответ на заявления Трампа
Эрдоган: «Мы не допустим создания новых государств у своих границ»
В Латвии разбился вертолет
Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс откроется в октябре заявление министра
Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов
В Испании задержано четыре тонны кокаина: арестован азербайджанец
В Турции активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы
Свита короля Салмана прокатилась по Москве на 23 «Мерседесах» видео
В Египте 13 террористов приговорили к смертной казни
Заявление советника Путина в Азербайджане встретили в штыки мнения и оценки
В Баку донеры из ослятины Госветеринарная служба не видит в этом ничего плохого
ГУАМ продолжит активное сотрудничество с США
Мощное землетрясение у берегов Мексики
Сторонники единства Испании вышли на улицы Барселоны
Назарбаев поднимает Казахстан под портретом Стива Джобса haqqin.az из Казахстана
МИД России выступил в защиту канала Симонян
У экс-зэков в Азербайджане один путь – снова в тюрьму наши проблемы
Турция хочет купить системы ПРО Patriot
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться