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Главы МИД ГУАМ подписали совместное коммюнике

 

В связи с 20-летием образования Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ в Тбилиси состоялось специальное заседание министров иностранных дел ГУАМ, сообщает Грузия Онлайн.

В рамках заседания было подписано совместное коммюнике, в котором подтверждено единодушное мнение всех четырех стран-членов организации, продолжать тесное сотрудничество. После встречи была проведена совместная пресс-конференция генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева и глав МИД стран-членов организации.

«Мы говорили о новых видениях, которые должны стать частью общей стратегии. Очень важно, что между нами есть открытый диалог, служащий развитию демократии и экономики наших стран», - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Главы МИД акцентировали внимание на нынешнем и будущем сотрудничестве в формате ГУАМ, а также углублении экономических отношений и контактов между народами. Они коснулись и общих проблем, в частности, проблемы территориальной целостности, которая есть у всех четырех стран-членов организации.

«Территориальная целостность и суверенитеты наших стран нарушены, и в этом плане, разумеется, позиция наших стран такова, что это должно быть устранено и должны быть соблюдены наши суверенитеты и территориальная целостность в международно признанных границах. Мы говорили о различных экономических проектах, так как считаем, что укрепление суверенитета должно быть осуществлено посредством благополучия и экономического усиления», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

На оккупированных территориях акцентировал свое внимание и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. А вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур со своей стороны отметил, что Молдова с нетерпением ожидает передачи ей в следующем году председательства в ГУАМ от Грузии, чтобы активно работать над видениями будущего развития организации.

В рамках визита сегодня же главы МИД ГУАМ встретятся с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

В конце дня же члены делегации ГУАМ примут участие в праздновании дня города Тбилиси – «Тбилисоба».

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