На 8-й минуте Леон Горецка после ошибки Гара Гараева забил издевательский гол в ворота сборной Азербайджана. Со счетом 1:0 ведет Германия.
* * * 22:46
В Кайзерслаутерне на стадионе «Фриц Вальтер» начался отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Германии и Азербайджана. Счет пока 0:0.
* * * 22:12
Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Кайзерслаутерне на стадионе «Фриц Вальтер» начнется заключительный для сборной Азербайджана отборочный матч чемпионата мира-2018 против национальной команды Германии.
Стартовые составы команд уже известны:
Германия – Бернд Лено, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Шкодран Мустафи, Эмре Джан, Леон Горецка, Юлиан Брандт, Лерой Сане, Томас Мюллер, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер.
Азербайджан – Кямран Агаев, Гара Гараев, Магомед Мирзабеков, Бадави Гусейнов, Рамиль Шейдаев, Руслан Абышов, Джавид Гусейнов, Тамкин Халилзаде, Рахид Амиргулиев, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов.
Судить матч будет литовская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом.
Также сегодня в нашей группе Чехия примет Сан-Марино, а Норвегия – Северную Ирландию.
Турнирное положение перед последним туром: Германия – 27 очков, Северная Ирландия – 19, Чехия – 12, Норвегия – 10, Азербайджан – 10, Сан-Марино – 0.
Германия уже заняла в группе 1-е место и поедет на чемпионат мира-2018. Северная Ирландия примет участие в стыковых матчах.