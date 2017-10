Трамп поссорился с сенатором в Twitter

Дональд Трамп обменялся выпадами в Twitter с главой комитета сената по международным делам Бобом Коркером, передает РИА Новости.

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.

..my endorsement). He also wanted to be Secretary of State, I said "NO THANKS." He is also largely responsible for the horrendous Iran Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.

"Сенатор Боб Коркер "умолял" меня поддержать его кандидатуру для переизбрания в Теннесси. Я сказал "нет", и он отказался выдвигаться (сказал, что без моей поддержки не победит). Еще он хотел стать госсекретарем, я сказал: "Нет, спасибо", — написал американский президент.

...Hence, I would fully expect Corker to be a negative voice and stand in the way of our great agenda. Didn't have the guts to run! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.

Помимо этого, он заявил, что Коркер во многом несет ответственность за "ужасную" сделку с Ираном, и предположил, что сенатор в дальнейшем станет активным противником главы Белого дома. "Не хватило смелости выдвигаться", — подытожил Трамп.

Сенатор-республиканец Коркер, однако, не остался в долгу. "Стыдно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых", — написал он.