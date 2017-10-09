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Израильский танк уничтожил наблюдательный пункт ХАМАС

 

Израильский танк уничтожил наблюдательный пункт палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили военные, передает РИА Новости.

Палестинский обстрел обошелся без пострадавших. О потерях от действий израильской армии информации пока не поступало.

"Поскольку ракетный обстрел угрожал израильским гражданам и представлял собой посягательство на израильский суверенитет, израильский танк атаковал и уничтожил наблюдательный пункт ХАМАС на юге сектора Газа", — сообщила армейская пресс-служба.

Ракетные обстрелы принято считать делом рук мелких группировок джихадистов, не подконтрольных властям анклава. Однако израильтяне возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории Газы на правящее там движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

"Армия считает ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, совершаемую против Израиля из сектора Газа", — заявили военные.

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