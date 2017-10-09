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Глава Каталонии пообещал обеспечить независимость законом

 

Власти Каталонии обещают применить закон о референдуме, который предполагает объявление независимости автономного сообщества от Испании. Об этом заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон в программе «30 минут» каталонского телеканала TV3.

«Декларация о независимости, которую мы не называем односторонней декларацией о независимости, предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь результатов. Мы применим то, что говорит закон», — сказал Пучдемон.

Он добавил, что Барселона и Мадрид так и не вышли на связь после референдума, и возложил вину за это на власти Испании.

«Уже некоторое время их нет, поскольку они уходят от обсуждения этой темы. Они бы хотели, чтобы эту тему не обсуждали», — заявил глава женералитета.

По его словам, замолчать вопрос не удастся, так как свою волю высказали миллионы человек, которые хотят решать свою судьбу.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не может допустить одностороннего объявления независимости Каталонии. Кроме того, правительство страны отказывается вести переговоры с каталонскими властями, пока те не вернутся в русло закона.

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Глава Каталонии пообещал обеспечить независимость законом
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