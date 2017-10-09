Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 132 разa нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта , сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агстафинского, Газахского, Товузского и Кедабекского районов.
Подразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с дислоцированных на безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.