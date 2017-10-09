Россия проводит учения на Каспии

Экипажи более 20 кораблей Каспийской флотилии РФ начали учения в Каспийском море, в ходе которых отработают комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

По его словам, в учениях принимают участие, в частности, ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", а также малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала".

Помимо выполнения комплекса боевых упражнений, экипажи отработают элементы совместного плавания кораблей различными строями в разное время суток и организацию взаимодействия и связи между боевыми судами.

Командование Каспийской флотилии даст оценку выполнению учебно-боевых задач по возвращении корабельных групп в пункты базирования, добавил Астафьев.