Мадуро хочет собрать форум нефтедобывающих стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести саммит членов ОПЕК и не входящих в картель государств. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы запустили одну формулу - это предварительное предложение - и надеемся в следующие недели и месяцы совершенствовать ее, получать предложения, выслушивать все "за" и "против"», — заявил Мадуро телеканалу Venezolana de Television.

Президент подчеркнул, что подобный форум стал бы площадкой для обсуждения и закрепления новой стратегии определения цен на нефть.