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Тайное голосование: сможет ли Полад Бюльбюльоглу возглавить ЮНЕСКО?

 

Сегодня в рамках 202-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже состоится голосование по выборам нового гендиректора организации.

Первый раунд голосования пройдет сегодня. Среди кандидатов - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

Если ни один из соискателей не наберет требуемого большинства голосов - 58 , голосование продолжится в течение недели с последующими четырьмя раундами.

Как ожидается, победитель голосования будет объявлен не позднее 13 октября.

Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоится 10 ноября. Новый генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября, сменив на этом посту Ирину Бокову из Болгарии, которая возглавляла ЮНЕСКО  в продолжение двух четырехлетних сроков.

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