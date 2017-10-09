Тайное голосование: сможет ли Полад Бюльбюльоглу возглавить ЮНЕСКО?

Сегодня в рамках 202-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже состоится голосование по выборам нового гендиректора организации.

Первый раунд голосования пройдет сегодня. Среди кандидатов - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

Если ни один из соискателей не наберет требуемого большинства голосов - 58 , голосование продолжится в течение недели с последующими четырьмя раундами.

Как ожидается, победитель голосования будет объявлен не позднее 13 октября.

Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоится 10 ноября. Новый генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября, сменив на этом посту Ирину Бокову из Болгарии, которая возглавляла ЮНЕСКО в продолжение двух четырехлетних сроков.