Порошенко присвоил Гюндюзу Мамедову государственный чин

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении прокурору Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндузу Мамедову чин государственного советника юстиции 3-го класса, сообщает официальный сайт главы украинского государства.
Напомним, несколько недель назад Гюндуз Мамедов выступил с заявлением, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составляет 10 миллиардов гривен.
После этого президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста