Анкара закроет Инджирлик для американцев

Турция может закрыть военно-воздушную базу Инджирлик для ВВС США, передает Hurriyet.
Согласно информации, таково ожидаемое продолжение реакции турецкого руководства на приостановление Соединенными Штатами выдачи виз гражданам страны.
Накануне США приостановили выдачу американских виз гражданам Турции в ответ на арест Анкарой сотрудника генконсульства США.
Турецкие власти, комментируя факт этого ареста, отметили, что взятый под стражу американский дипломат состоял в сотрудничестве с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке военного переворота в Турции.
На "визовую" акцию США Турция незамедлительно ответила адекватным действием.