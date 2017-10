Наш спецкор в Германии, известный левый активист Томас Оккупай, ознакомившись с новым витком давления генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда, инициировавшего процесс введения санкций против Азербайджана, объявленного определенными силами в этой европейской правительственной организации государством недемократическим, неправовым и авторитарным, предложил описать варварский разгон манифестации в Гамбурге накануне Саммита «Большой двадцатки» в начале июля 2017 года. Ни Совет Европы, ни другие международные организации не отреагировали на тотальное нарушение свободы собраний и СМИ в Гамбурге, оставив представителей СМИ и внесистемной оппозиции лицом к лицу с разъяренными полицейскими силами. Вот вам и наглядное проявление двойных стандартов, о которых и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече c делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Мы начинаем публикацию специального отчета спецкора haqqin.az в Германии. Читайте и делайте выводы. Т.Ягланд не узрел в этом произволе тотального нарушения политических свобод. Первую часть исследования читайте по этой ссылке: https://haqqin.az/news/112560

* * *

Полиция ваш друг и помощник, или Садисты и нарушители в униформе?

Возможно, это провокационный вопрос, но почти невероятное количество уже задокументированных и все еще находящихся в стадии расследования незаконных инцидентов, связанных с полицейскими силами в рамках протеста «NoG20», вызывает вопросы. Учат ли полицейских в академии ненужному применению силы в автоматическом режиме? Существует ли, в контексте такой ситуации, какая-либо целенаправленная внутренняя отчетность в полицейском управлении для расследования действий официальных лиц? Терпят или даже поощряют ли в полиции садистов и преступников? Ни на один из этих вопросов не может быть дан ответ в рамках этой статьи.

Однако совершенно ясно – в глухой и анонимной массе немаркированных оперативных групп особенно легко нарушать требования законодательства. Успешное судебное преследование незаконных полицейских сил маловероятно и, по-видимому, даже не рассматривается со стороны министерства внутренних дел и руководства полиции. Нет другого заслуживающего доверия мнения, чтобы объяснить, почему оперативные группы не имеют индивидуальной маркировки.

В некоторых федеративных государствах есть правило маркировки, но чаще всего это ограничивается длинным и трудно узнаваемым номером. Легко запоминаемый номер, похожий на номерной знак, в настоящее время вообще не используется какими-либо полицейскими подразделениями. Сообщалось о сотнях нападений полицейских на протестующих. По этой причине в данной статье подробно отражены лишь несколько, особенно грубых, примеров. По следующим ссылкам можно ознакомиться с дополнительными свидетельствами нападений полиции во время саммита «Большой двадцатки»:

• https://g20-doku.org/

• https://policebrutalityg20.wordpress.com/

• https://web.facebook.com/PolizeigewaltHamburg/

Видеозаписи безжалостного полицейского насилия

Полицейские тащат по земле человека, связанного кабелями, как мертвое животное. В видеоролике вы можете видеть, как перцовый аэрозоль используется против сторонних наблюдателей. Кроме того, прилагаемая дискуссия показывает, как гамбургская полиция комментирует такие сцены унижения человека (https://twitter.com/PerspektiveOn/status/883421298856251394):

• Marder @Bockwuarscht, July, 7: "@ PoliceHamburg like this you go with demonstrators? You have lost any dignity." («Полиция Гамбурга: так вы идете на демонстрации? Вы потеряли достоинство»)

• Police Hamburg @ PoliceHamburg July 7: "And what has the person done before?" («А что этот человек сделал до того?»)

• Fabster @Fabster_LE July 7: "The answer with what she did before shows what you are ... lousy thugs." («Ответ о том, что она сделала до того, показывает, кто вы есть… жалкие бандиты»).

Фотография женщины на бронетранспортере обошла страницы прессы всего мира. На видео https://vimeo.com/224833926 вы можете видеть на 04:28, что женщина поднимается на бронетранспортер, а полиция сразу же напала на нее с перцовым аэрозолем, хотя они и не подверглись нападению с ее стороны. Правда, гессенское министерство внутренних дел пообещало провести предварительное разбирательство против своих собственных подразделений, развернутых там. Остается увидеть, приведет ли это к осуждению этих полицейских, что более чем сомнительно в нынешней юридической практике Германии.

Полиция заявляет, что участники демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» нападали на ее сотрудников с применением камней и бутылок. Этим общественность сознательно вводится в заблуждение, чтобы оправдать незаконное и непропорциональное насилие со стороны полиции. Четыре видеоролика об этой демонстрации показывают, что полиция атакует демонстрантов, которые не бросают никаких камней или бутылок.

Это случилось только после того, как полиция использовала дубинки, брандспойты, газ «Сирень» и перечный аэрозоль. Также видно, что брандспойты использовались и против сторонних наблюдателей. Почти в то же время зафиксирована попытка полицейских сбить фотографа при помощи брандспойта. Полицейским в этом случае может быть инкриминирована, по крайней мере, попытка убийства по небрежности.

• https://vimeo.com/224634639

• https://vimeo.com/224524911

• http://www.msnbc.com/msnbc-news/watch/water-cannons-smoke-bombs-used-as-g20-protests-intensify-985071683820

• https://youtu.be/Tp-F637K13s.

Особого упоминания заслуживает тот факт, что, вопреки обычной практике, регистрация этой демонстрации была подтверждена соответствующим органом Ассамблеи без каких-либо условий. Вот почему многие предсказывали, что это может означать только то, что демонстрация не будет разрешена. Фактически эта демонстрация подверглась массированной атаке со стороны полиции сразу же после ее начала.

Журналист Мартин Ешке пишет, что на пресс-конференции начальник управления полиции Хартмут Дудде заявил, что эскалация демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» началась с забрасывания полицейских бутылками. Журналист же отрицает это: «Мои коллеги и я были свидетелями иного сценария: бутылки стали бросать после того, как полицейские атаковали демонстрацию». (https://twitter.com/jaeschko/status/884020022670225408). Эта версия событий совпадает с моими наблюдениями и также подтверждается другими журналистами, в том числе:

• Ханнох Пееповиц (Channoh Peepovicz) https://twitter.com/Resis_Tante/status/884021678262673408

• Маргерита Беттони (Margherita Bettoni) https://twitter.com/MargheBettoni/status/884038038543900672

• Филипп Лёве (Philipp Löwe) https://twitter.com/DonLejon/status/884041737311846403.

Очень подробный анализ демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» был подготовлен организацией «Инициативы против полицейского насилия в Берлине», которая приходит к такому четкому выводу (http://ikgpg.blogsport.de/images/170706_g20_polizeiangriff_demonstration.pdf): «Когда мы обобщаем всю имеющуюся информацию, остается только одно возможное прочтение: крайне жестокие действия полиции по отношению к первым рядам участников демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» 6 июля 2017 года были предприняты полицией и ее руководством для того, чтобы причинить боль, ранить, травмировать и запугать многих людей из этой части демонстрации и предотвратить их дальнейшее участие в протестном движении в будущем». Свидетельства о фактическом ходе полицейской операции против демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» оставляют всего несколько вопросов открытыми. Так совершили ли сотрудники полиции уголовное преступление, нанеся демонстрантам преднамеренные серьезные телесные повреждения? И готовы ли политические деятели и судебные органы разъяснить этот вопрос без предубеждений и преследовать в судебном порядке полицейских, совершивших правонарушения?

Далее приведены ссылки на видеозаписи полицейского насилия с краткими комментариями (в скобках указано время):

• Полицейская группа умышленно наносит серьезные телесные повреждения https://youtu.be/4wFx2CiVMZc

• Брандспойт используется против медиков во время оказания первой помощи раненым (00:20) https://vimeo.com/225553235

• Полиция прижимает помощников дубинками (00:06) https://youtu.be/BS24aeE_nig

• Несколько полицейских с дубинками издеваются над людьми https://twitter.com/ststeindl/status/885077833852301313

• Вооруженные спецназовцы целятся в журналистов (00:21) https://twitter.com/jaeschko/status/883815912398348290

• Полицейский выходит из машины и без причины ударяет человека (00:08) https://twitter.com/berti_fox/status/884046639513686018

• Полицейский заходит за угол и без причины ударяет человека (00:05) https://twitter.com/fcmc_tv/status/883696815496978433

• Полицейская группа бросается в группу людей, избивая всех подряд (00:10) https://twitter.com/polizeigewalt20/status/884103716458070017

• Демонстрант хочет записать полицейских на видео, но получает кулаком в лицо (00:16) https://youtu.be/ihy12ChguNI

• Полицейский жестоко избивает человека с поднятыми руками по ребрам (01:21) https://vimeo.com/225546198

• Полиция избила 2 молодых женщин (начинается с 01:18) https://youtu.be/24u9AzkaBSI) https://twitter.com/timluedde/status/884771370902671360

• В начале видео - использование брандспойта против демонстрантов, затем демонстрантку четыре раза ударяют дубинкой, пока она не падает на землю (02:13) https://youtu.be/2wP_MgYmRoY

• Полицейские валят фотографа на землю без предупреждения (01:03), затем оттесянют прессу (например, 01:50) https://youtu.be/ZYtS0M7OofM

• Бегущий полицейский с полной силой пинает протестующих, лежащих на земле https://twitter.com/frmzck/status/883564977583517697

• Целенаправленное использование брандспойта против журналистов, по-видимому, для уничтожения оборудования (08:30) https://youtu.be/2xqYCPVVvzU

• Объявление полиции: «Отключите камеру, иначе я отниму ее у вас!» (3:25) https://youtu.be/KGH8U10oIaY

• Полиция хочет вырвать камеру и использует перечный аэрозоль против фотографов и сторонних свидетелей https://youtu.be/Cjg2KPobrTA.

Несмотря на все эти примеры, мэр Гамбурга Олаф Шольц (СДПГ) сделал следующее заявление: «Не было никакого полицейского насилия, иное описание события - это поклеп, который я решительно отвергаю» (http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Scholz-Polizeigewalt-hat-es-nicht-gegeben,scholz1300.html). Это заявление, сделанное через неделю после саммита «Большой двадцатки», выглядит как издевательство. Он что, хочет выставить жителей Гамбурга дураками? Почему он так бесстыдно лжет? Если сам Олаф Шольц верит в это, то нужно сомневаться в его здравом рассудке. В любом случае, это позор для имиджа Гамбурга в общественном восприятии. Тот факт, что около 100 случаев насилия со стороны полиции и нарушений основных прав задокументированы во время саммита «Большой двадцатки», говорит сам за себя. 19 июня состоялось заседание комитета внутренних дел граждан Гамбурга. На нем президент полиции Ральф-Мартин Мейер заявил, что демонстранты в районе «Шанце» были вооружены железными копьями. Просто смешно, что нет ни одной фотографии или видеозаписи, свидетельствующей об этом. Так что можно предположить, что глава гамбургской полиции бесстыдно лгал комитету внутренних дел, чтобы отвлечь внимание от чрезмерного применения насилия со стороны полиции.

В том же духе полицейский Хартмут Дудде говорит, что полицейская операция прошла хорошо и завышает число полицейских, получивших ранения, до 709 человек. Сам Дудде говорил на заключительной пресс-конференции 9 июля о 476 раненых. Тот факт, что даже это меньшее число надуманно, доказывает анализ «BuzzFeed» (https://www.buzzfeed.com/marcusengert/bei-g20-proteste-weniger-polizisten-herswer-als-gemeldet). Лишь немногие сотрудники полиции пострадали от действий демонстрантов. Наибольшее количество ранений полицейских связано с обезвоживанием, проблемами кровообращения, «дружественным огнем» от собственного раздражающего газа или просто спотыканием при попытках перепрыгнуть через ограждение.

На следующий день только 21 офицер не смог приступить к службе и только два офицера федеральной полиции получили серьезные ранения, согласно официальным данным. Министерство внутренних дел Гесса также трактовало события с особым вероломством. 130 полицейских, которые получили ранения от применения ими самими же раздражающего газа, были быстро объявлены жертвами демонстрантов. Во-первых, радиостанция «Hessischer Rundfunk» сообщила, что десятки гессенских полицейских нанесли сами себе вред, когда использовали слезоточивый газ против демонстрантов. По словам представителя полиции, это привело к обильному слезоточению и покраснению глаз (https://www.taz.de/Was-fehlt-/!5428147/). На следующий день представитель министерства внутренних дел объяснил, что это демонстранты использовали газ (http://hessenschau.de/panorama/130-hessische-polizisten-durch-reizgas-leicht-verletzt-,polizisten-traenengas-100. HTML). Понятно, что на пресс-конференции президента полиции Ральфа-Мартина Майера и начальника управления полиции Хартмута Дудде та самая массированная атака, которая привела к почти тридцати процентам ранений полицейских, пострадавших в результате событий июня 2017 года, вообще не упоминалась. Широкомасштабная атака боевиков-демонстрантов с применением раздражающего газа должна была бы быть уникальным явлением в истории немецкого протестного движения, если бы она не была более чем маловероятна, хотя бы из-за необходимости иметь специальное оборудование для такой атаки. То, что власти, по крайней мере частично, фальсифицировали количество раненых, может быть легко подтверждено ответом из Сената Гамбурга на письменный вопрос члена Ассамблеи Христианы Шнайдер (партия Левых) (https://assets.documentcloud.org/documents/3901063/Kleine-Anfrage-Schneider-Verletzte-G20.pdf). В этом ответе число гессенских полицейских, получивших ранения от раздражающего газа, указано как 77, а министерство внутренних дел Гесса говорит о 130. Хотя вначале было официально заявлено о двух серьезно травмированных полицейских, в этом документе было указано, что их было девять, из которых, однако, только семь получали лечение в стационаре. Неужели наиболее серьезно раненые полицейские лечились амбулаторно? Очевидно, что здесь что-то не так.

(Продолжение следует)