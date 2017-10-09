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Атамбаев наехал на Назарбаева: «Богатства Казахстана разворовывают!» видео

 

7 октября на церемонии вручения госнаград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев  подверг резкой критике власти Казахстана, говоря о предстоящих выборах главы государства в этой стране.

А.Атамбаев заявил, что руководство и олигархи соседнего государства вмешиваются в президентские выборы, и обвинил некоторых из казахстанских «официальных лиц» в поддержке клана Бакиевых.

«Я понимаю, почему их так хотят нам навязать казахские власти. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высоких лиц Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей.

Не буду называть фамилии. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа. Правильно, что Нурсултан Абишевич говорит, что даже ВВП Алматы в пять раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в двадцать раз.

И в среднем доход на одного гражданина Казахстана больше в десять раз больше, чем в Кыргызстане. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в десять раз, и тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана. 

И оно уходит не народу Казахстана. И мы подаем плохой пример. Атамбаев подает плохой пример. Он подает пример справедливой власти. У нас в соседней области, в Таласе, живут не хуже, чем в Казахстане. Если бы мы получали на каждого в десять раз больше доходов, и пенсии были бы выше в десять раз. Потому что у меня не обогащались бы разные олигархи типа Утемуратова [Булат Утемуратов], к которому на поклон ездят наши бабановы, сариевы и другие», - сказал Атмбаев.

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