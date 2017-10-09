Подписаться на уведомления
 

Россия объявила о покупке саудитами систем С-400

 

Саудовская Аравия купит у России зенитно-ракетные системы С-400. Информацию об этом ТАСС подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103», — сказали в пресс-службе.

Информация о том, что Саудовская Аравия купит у России С-400 появилась 5 октября. Договоренность о сделке была достигнута на встрече президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. По некоторым данным, речь идет о закупке Эр-Риядом не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов.

636 просмотров


Старости
Порошенко присвоил Гюндюзу Мамедову государственный чин
Порошенко присвоил Гюндюзу Мамедову государственный чин
Наша погода
Сегодня 26° / 14°
10 Окт 23° / 16°
11 Окт 19° / 14°
12 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9953 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Нобелевским лауреатом по экономике стал американец
Трамп предложил конгрессменам иммиграционную сделку
Европол может возглавить женщина
Турецкие войска вошли в Сирию
В Киеве назвали имя заказчика убийства Вороненкова
Великобритания готова к войне с КНДР
Попытка переворота в Киргизии: президент отменил визит в Россию
Сирийский генерал обвинил США в поставке оружия террористам в Сирии
В иранских тюрьмах продолжают гибнуть азербайджанские правозащитники
Синоптики предупреждают: погода ухудшится
Армянская мафия поставляет секс-рабынь в Турцию
Заместитель Могерини в Баку
Лукашенко – Закиру Гасанову: «У нас к азербайджанцам нет никаких претензий»
Напряженность между Арменией и Украиной комментирует для haqqin.az Игорь Лесев
Обвал турецкой лиры
Россия объявила о покупке саудитами систем С-400
Атамбаев наехал на Назарбаева: «Богатства Казахстана разворовывают!» видео
Ильхам Алиев собрал министров фото
Анкара закроет Инджирлик для американцев
Полиция пустила на демонстрантов газ «Сирень» часть вторая, haqqin.az из Германии, фото и видео
Министр Каталонии рассказал о членстве в Евросоюзе
«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 400 млн евро
Барзани готов отказаться от независимости Курдистана
Bloomberg объявил Путина "новым хозяином" Ближнего Востока
В Баку обсуждают борьбу с киберпреступлениями
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться