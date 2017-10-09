Похоже, что между Украиной и Арменией пробежала очередная черная кошка. За последние дни министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал несколько заявлений, касающихся территориальной целостности стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) в целом, и Азербайджана в частности.

Так, во время заседания Совета министров внешнеполитических ведомств Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в Тбилиси, Климкин заявил, что вопрос территориальной целостности является для стран ГУАМ вызовом. При этом он обвинил Россию в создании этой проблемы.

Чуть ранее, находясь с официальным визитом в Азербайджане Павел Климкин, говоря о карабахском конфликте, заявил, что в его замораживании заинтересована только Россия. Глава МИД Украины также заявил: «В Украине оккупированы Крым и Донбасс, а в Азербайджане – Карабах». По словам Климкина, карабахский конфликт являлся актом агрессии против Азербайджана.

Подобные заявления вызвали нервную реакцию в Армении. К примеру, как пишет информационный сайт «Первый информационный», «Ереван должен переговорить с Киевом и объяснить, что подобные заявления невыгодны Украине».

При этом стоит отметить, что отреагировало только экспертное сообщество, а на официальном уровне Армения не решилась на демарш.

К примеру, посол Армении в Украине Андраник Манукян в беседе с «Первым Информационным» не захотел комментировать, намерено ли посольство Армении на Украине выразить свою обеспокоенность подобным заявлением.

В свою очередь армянский эксперт по международным делам Ованнес Игитян, коснувшись мотивации заявления министра иностранных дел Украины сказал: «Здесь сыграл свою роль тот факт, что Армения голосовала против всех украинских инициатив, связанных с оккупацией Крыма, с ситуацией в Донецке и Луганске. Для Украины Армения является союзником России».

Между тем в беседе с haqqin.az украинский писатель и аналитик Игорь Лесев отметил, что Украина и раньше никогда не поддерживала Армению в вопросе карабахского конфликта, правда, и не делала столь категоричных выпадов.

«При этом понятно, что сейчас политика Киева определяется русофобией по всем направлениям. Соответственно, под раздачу попадают и все союзники России. Но, к примеру, по Косово Климкин не посмеет допустить такого высказывания, будь он с официальным визитом в Сербии. И это при том, что Украина также не признала Косово в качестве независимого государства. Но за Косово «расписались» США, а Сербия – внешнеполитический союзник РФ, потому последовательности в этом направлении от Киева ожидать точно не стоит», - указывает эксперт.

По словам Лесева, если гипотетически в Армении поменяется власть и страной станут управлять проамериканские и антироссийские политики, из Киева уже не будут нестись сравнения Карабаха с Донбассом и Крымом. Лояльность Украины к той или иной стране определяется ее исключительным отношением к России.

Собеседник подчеркивает, что по форме Климкин прав, хотя категоричность суждений - это не всегда дипломатично.

«Что касается важности Азербайджана. Я вам так скажу - Азербайджан АБСОЛЮТНО для всех стран мира более важный экономический партнер, чем Армения. Это объективно. Нефтяная экономика и возможность тратить на то же вооружение живые деньги, что Армения позволить себе не может. Кстати, Азербайджан имеет все возможности военным путем решить проблему Карабаха. При условии, конечно, что не произойдет вмешательства РФ», - заключил эксперт.