Лукашенко – Закиру Гасанову: «У нас к азербайджанцам нет никаких претензий»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым обсудил перспективы развития сотрудничества двух стран в военно-технической области, передает БЕЛТА.

А.Лукашенко заявил, что Беларусь и Азербайджан продолжают сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере.

"Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно - что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы - суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также подчеркнул братский характер отношений между народами двух стран. "Мы были в одной стране. У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству, - сказал Александр Лукашенко. - Мы это все очень хорошо помним и готовы, если мы что-то сможем сделать для Азербайджана, это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели".

"И, естественно, чтобы Азербайджан себя чувствовал точно так, как Беларусь, - спокойно, надежно. Надо крепить оборону. Ничего нового. Поэтому мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать", - добавил он.

Глава белорусского государства также особо отметил его дружеские отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и попросил передать ему самые добрые пожелания. "Думаю, в ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы", - сказал президент.