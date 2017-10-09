Армянская мафия поставляет секс-рабынь в Турцию

Авторитетная газета Morning со ссылкой на турецкий интернет-ресурс Trabzon.news опубликовала статью, посвященную армянской мафии в Турции.

Статья, в частности, рассказывает, как «8 августа 2017 года полиция Трабзона в результате спецоперации задержала граждан Армении: Арсена Кургиняна, Вардана Арутюняна, Араика Петросяна. Им предъявлено обвинение в организации трафикинга из Армении в Турцию, в насилии и продаже молодых женщин в сексуальное рабство».

Вместе с обвиняемыми в трабзонское отделение полиции были доставлены 15 девушек, находившиеся в сексуальном рабстве. Все они гражданки Армении. Из показаний девушек становится ясно, что большинство из них приехали в Турцию в 2013 году по контракту с ереванской компанией по трудоустройству. Женщины должны были работать в Анталье в пятизвездочном отеле, принадлежащем Карпису Хечояну, американцу армянского происхождения. Естественно, до Антальи они так и не добрались. По дороге у них отобрали паспорта и продали в сексуальное рабство в Трабзоне.

По словам пострадавших, ереванской компанией руководит Ануш-Лилит Варданян, фактическим же ее собственником является полковник полиции Карен Бабакехян. Он лично их провожал, а его люди встретили девушек в Турции, тут же продав их в рабство.

Девушки также сообщили, что эти люди работают и сегодня, но уже продают армянок в арабские и турецкие дома терпимости.

Накануне стало известно о том, что Федеральное бюро расследований задержало редактора информсайта usarmenianews.com Гаяне Манукян и ее мать – Гоар Хачатрян. Им предъявлены обвинения в трафикинге, а также в мошенничестве с использованием платежных карт American Express.

В СМИ уже появлялись сообщения о том, что Гоар Хачатрян долгие годы поставляла женщин в Дубай. В этом деле ее поддерживала дочь – Гаяне Манукян.

Мать и дочь пошли на сделку с ФБР и дали показания против коллег по бизнесу. В настоящее время они на свободе.

Армянская пресса пишет, что Гаяне Манукян со своим сожителем - бывшим замначальника 6-го отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Армении Кареном Бабакехяном долгие годы занималась трафикингом и мошенничеством с использованием платежных карт American Express.

Добавим, что разрешение, выданное Карену Бабакехяну и членам его семейства на беспрепятственный въезд на территорию Америки в течение 10 лет, аннулировано Госдепартаментом США. Причиной аннулирования стали связи Бабакехяна с представителями преступного мира США.

Когда Бабакехян предстанет перед судом - неизвестно. Однако то, что свою деятельность он не смог бы развернуть без поддержки официальных властей Армении – однозначно.