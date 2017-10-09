Синоптики предупреждают: погода ухудшится

Завтра в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, погода пасмурная, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер - северо-западный. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне: ночью - 14 - 17, днем - 20 - 25 градусов тепла; в Баку: ночью - 15 - 17, днем - 23 - 25 градуса тепла.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 50 - 60%.

Минэкологии предупреждает, что с вечера 10 октября по 14 октября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами - дожди. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, вероятен град, в горных районах - снег. Скорость западного ветра временами будет усиливаться.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха снизится на 5 - 7 градусов.