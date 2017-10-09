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В иранских тюрьмах продолжают гибнуть азербайджанские правозащитники

Автор: Отдел информации 

В конце минувшей недели в иранской больнице скончался Мохаммад Джарахи, который провел пять лет в тюрьме. Как сообщает Иранский национальный совет сопротивления (NCRI), Джарахи был приговорен к тюремному сроку за его деятельность "по защите прав азербайджанцев и всех трудящихся Ирана".

Мохаммад Джарахи

Мохаммад Джарахи был арестован 8 июня 2011 года вместе с Шахрохом Замани по обвинению в «пропаганде против режима» и «заговоре против национальной безопасности» в Тебризе. Он получил, как уже упоминалось выше, пять лет тюремного заключения.

Все это время Джарахи был лишен медицинского ухода, несмотря на то, что был болен раком. Отказ в доступе к медицинским услугам в дополнение к бесчеловечным условиям в тюрьме привел к быстрому прогрессированию болезни. Бывший узник умер через год после освобождения из тюрьмы.

Как отмечает NCRI, это не первая такая смерть в тюрьме: «Многие политзаключенные, такие как Шахрох Замани, были убиты в тюрьмах или скончались в результате отсутствия медицинских услуг».

Напомним, что haqqin.az со ссылкой на иранские правозащитные ресурсы не раз сообщал о гибели азербайджанцев в тюрьмах Ирана. Один из таких случаев произошел в прошлом году - заключенный умер в результате голодовки.

В своем сообщении Иранский национальный совет сопротивления выражает соболезнование рабочим, прежде всего азербайджанцам, а также семье Мохаммада Джарахи и призывает все международные правозащитные организации незамедлительно принять меры для спасения жизни политических заключенных в ИРИ, осудить антисемитизм и трудовую политику клерикального режима ИРИ.

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