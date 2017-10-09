Сирийский генерал обвинил США в поставке оружия террористам в Сирии

США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции, заявил начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али во время демонстрации захваченного у боевиков оружия, сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры»», — сказал он.

В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить город Ракку от боевиков ИГ.