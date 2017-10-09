Попытка переворота в Киргизии: президент отменил визит в Россию

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание Совета глав государств СНГ из-за выявленных фактов подготовки отдельными политиками беспорядков и попытки переворота в стране в день предстоящих в республике президентских выборов, сообщает пресс-служба главы Киргизии.

"Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовой поддержки таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране", — говорится в сообщении.

Визит Атамбаева в Сочи должен был пройти с 10 по 11 октября. Вместо Атамбаева делегацию Киргизии назначен возглавлять премьер-министр Сапар Исаков.

Напомним, что ранее Алмазбек Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства во внутренние дела его страны. По мнению президента, Астана поддерживает определенного кандидата на пост президента Киргизии.